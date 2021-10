Milano: De Corato (Fd'I), città terreno di scontro tra brande, servono più operazioni di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il capoluogo lombardo è terreno di scontro per bande rivali sudamericane. È quanto conferma il blitz della Polizia di Stato di questa mattina durante il quale sono stati arrestati una ventina di cittadini salvadoregni ritenuti appartenere ad un'associazione a delinquere denominata Barrio 18". L afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia. "La violenza che caratterizza queste pandillas rivali, la Barrio 18 e la Ms-13, sono ben note a tutti. Basti pensare all'aggressione avvenuta il 9 febbraio dello scorso anno al Parco di Piazza Bottini, zona Lambrate, ai danni di un sudamericano ritenuto vicino alla Ms-13 da parte di alcuni connazionali della gang rivale. Oppure alla violenta rapina avvenuta il 13 settembre 2020 nei pressi della stazione di Lambrate sempre da parte di membri della medesima pandilla ai danni di un altro connazionale. Oppure l'aggressione, il 16 novembre 2020, su un treno diretto a Vigevano di una guardia giurata alla quale è stata sottratta l'arma. Ed erano della Barrio 18 anche i due presunti assassini del peruviano ucciso al Parco Lambro il 2 giugno 2019. Oltre a queste rese dei conti per strada, si contendono anche la gestione del traffico di stupefacenti. Nulla di inaspettato, tant'è che la Direzione Investigativa Antimafia lo scorso mese aveva confermato che in Lombardia le organizzazioni straniere sono più che consolidate e che quelle sud-americane gestiscono il traffico di stupefacenti, in particolare importando cocaina tramite gli aeroporti lombardi. Secondo i dati di Orim e Polis Lombardia, nella nostra regione ci sono 16.730 irregolari provenienti dall'America Latina, 12.280 dei quali a Milano. Sono necessarie maggiori e continue operazioni come quella di oggi, per la quale ringrazio la Polizia, e un serio piano di rimpatri di criminali e clandestini per 'bonificare' il nostro territorio da queste violente bande criminali straniere", conclude De Corato. (Com)