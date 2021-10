Quirinale: Meloni, centrodestra d'accordo su Draghi e poi subito voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra è d'accordo sul fatto che Mario Draghi potrebbe essere un buon presidente della Repubblica e che in quel caso si potrebbe tornare a votare subito". Lo ha detto la leader di Fd'I, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa, insieme al candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti, al comitato elettorale. "O qualcuno pensa davvero, come ho letto di recente in qualche ricostruzione giornalistica, che noi possiamo eleggere Draghi al Quirinale e mettere un'altra persona al governo senza passare per il voto dei cittadini?", ha concluso Meloni.(Rer)