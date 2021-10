Brasile: covid, 204 morti e 10.425 casi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle vaccinazioni, alla data di lunedì 4 ottobre 147.731.532 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 69,25 per cento della popolazione brasiliana, mentre 94.277.927 persone hanno ricevuto anche la seconda dose o un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati è del 44,20 per cento. Inoltre la terza dose di vaccino, prevista per anziani e fragili è stata applicata su 1.222.210 persone, pari allo 0,57 della popolazione. (Brb)