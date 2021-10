Afghanistan: debito di 62 milioni di dollari verso fornitori energia elettrica, rischio blackout

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan rischia di trovarsi senza energia elettrica a causa del mancato pagamento delle forniture ai Paesi confinanti. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari della compagnia afgana per la distribuzione dell’energia elettrica Dabs (Da Afghanistan Breshna Sherkat) il Paese ha attualmente un debito di 62 milioni di dollari per quanto riguarda il pagamento delle forniture elettriche, di cui 51 milioni nei confronti di Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan e Iran. Per saldare il debito sono stati richiesti circa 90 milioni di dollari alla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama). Intervistato dal sito di informazione afgano “Tolo News”, il direttore operativo della compagnia Dabs, Safiullah Ahmadzai, ha spiegato: “Unama ci ha contattato e ci ha detto cosa possono fare per noi. Abbiamo chiesto loro di fornire 90 milioni di dollari all'Afghanistan”. Secondo Ahmadzai, negli ultimi due mesi i pagamenti ai fornitori sono avvenuti regolarmente. Secondo quanto affermato a “Tolo News”, dall'ex direttore della Dabs, Amanullah Ghalib, la situazione è molto preoccupante. "Se le bollette non vengono pagate, c'è il rischio che i Paesi vicini riducano l'elettricità esportata. Dabs dovrebbe affrontare il problema immediatamente". Più fosco il quadro tracciato dall’ex amministratore delegato della Dabs, Daud Noorzai, che ha sollevato preoccupazioni circa la possibilità che i debiti non saldati possano portare ad una interruzione delle forniture elettriche da parte dei Paesi vicini con il rischio di blackout in tutto l'Afghanistan. "Le conseguenze coinvolgerebbero tutto il Paese, ma soprattutto Kabul", ha affermato Noorzai, che si dimesso da Dabs due settimane dopo la salita al potere dei Talebani, al quotidiano “Wall Street Journal”. "Ci sarebbe un blackout e questo riporterebbe l'Afghanistan al medioevo per quanto riguarda elettricità e telecomunicazioni. Questa sarebbe una situazione davvero pericolosa", ha spiegato Noorzai. (segue) (Res)