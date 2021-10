Afghanistan: debito di 62 milioni di dollari verso fornitori energia elettrica, rischio blackout (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dabs è una società a responsabilità limitata, interamente di proprietà del governo afgano, ora guidato dai talebani che hanno preso il potere il 15 agosto scorso dopo il crollo di Kabul e la fuga all’estero del presidente Ashraf Ghani. In qualità di azienda elettrica nazionale, Dabs gestisce la produzione, l'importazione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica in tutto l'Afghanistan. Gli azionisti della società sono il ministero delle Finanze 45 per cento, il ministero dell'Energia e dell'Acqua 35 per cento, il ministero dell'Economia 10 per cento, il ministero dello Sviluppo urbano 10 per cento. Le importazioni di elettricità dall'Uzbekistan, dal Tagikistan e dal Turkmenistan rappresentano la metà del consumo energetico dell'Afghanistan a livello nazionale, con l'Iran che fornisce forniture aggiuntive all'ovest del Paese. La produzione interna da centrali idroelettriche è stata colpita dalla forte siccità di quest'anno. (segue) (Res)