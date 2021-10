Afghanistan: debito di 62 milioni di dollari verso fornitori energia elettrica, rischio blackout (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Afghanistan non ha una rete elettrica nazionale e Kabul dipende quasi completamente dall'energia importata dall'Asia centrale. Ogni mese il Paese spende circa 25 milioni di dollari per importare energia elettrica. La fornitura di energia elettrica potrebbe rappresentare un’importante leva per i Paesi vicini per fare pressione sul governo guidato dai talebani. Uno dei Paesi fornitori di energia elettrica, il Tagikistan, ha dato rifugio ai leader del Fronte di residenza nazionale che combatte nella provincia del Panjshir, tra cui l’ex vicepresidente Amrullah Saleh. Recentemente il Tagikistan ha schierato truppe aggiuntive al confine con l'Afghanistan, spingendo la Russia a chiedere a entrambe le nazioni di ridurre l'escalation. Al momento della conquista dei talebani, Dabs vantava circa 40 milioni di dollari in contanti nelle sue casse. I talebani non hanno approvato l’utilizzo dei fondi per pagare le fatture dei fornitori di energia. Le passività Dabs da allora sono cresciute fino a superare i 90 milioni di dollari e sono in aumento. La raccolta dai clienti, nel frattempo, è diminuita del 74 per cento il mese scorso, con solo 8,9 milioni di dollari di entrate dal 15 agosto. (Res)