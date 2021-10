Ocse: Di Maio partito per Parigi, Italia impegnata per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è partito per Parigi: "Oggi e domani parteciperò alla riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)". Lo ha annunciato lo stesso Di Maio scrivendo su Facebook. "I temi al centro di questo incontro rispecchiano le priorità poste dalla presidenza italiana del G20 e dalla co-presidenza della Cop26. Il nostro Paese sta infatti dedicando la massima attenzione a obiettivi come lo sviluppo sostenibile, inclusivo e rispettoso delle condizioni di vita delle persone. Interverrò questo pomeriggio, e tra oggi e domani terrò una serie di incontri per rafforzare i rapporti multilaterali con gli altri Stati, fondamentali anche per la ripresa economica italiana. Il nostro Paese sta svolgendo un ruolo chiave sui principali dossier internazionali", ha concluso il ministro.(Res)