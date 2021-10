Vaticano: fondi segreteria di Stato, i legali chiedono l'annullamento del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata aggiornata a domani mattina alle 9:30 l'udienza del processo, che si sta svolgendo in Vaticano, in relazione all'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato. Gli avvocati difensori puntano alla nullità del processo, in quanto sostengono essere il nullo il decreto di citazione e di conseguenza tutto il processo. Secondo i legali mancherebbe la prova regina: vale a dire il video in cui monsignor Perlasca chiama in causa il cardinale Angelo Becciu. (Civ)