Spagna: premier Sanchez annuncia buono affitto da 250 euro destinato ai giovani

- La nuova legge sugli alloggi che sarà approvata nei prossimi giorni in Spagna includerà la creazione di un "buono" di 250 euro al mese per i prossimi due anni destinati ai giovani tra i 18 ed i 35 anni con un reddito da lavoro inferiore ai 23.725 euro. Lo ha annunciato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, spiegando che nel caso delle famiglie più vulnerabili, questo buono può essere completato con un aiuto più diretto all'affitto fino al 40 per cento del suo valore. "Metteremo in campo una politica pubblica per ridurre l'età di emancipazione così insopportabilmente alta nel nostro Paese, in modo che i giovani possano avere accesso a un alloggio in affitto decente con il sostegno e dello Stato", ha evidenziato il premier.(Spm)