Speciale energia: Eurogruppo, al centro dei lavori economia, inflazione e prezzi energia

- L'andamento dell'economia nell'area euro, con particolare attenzione sull'inflazione, e i prezzi dell'energia. Sono questi i temi principali in agenda dell'Eurogruppo di ieri. Lo ha detto prima il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. "La nostra riunione comincerà con una discussione sull'andamento generale dell'economia nell'area dell'euro, con particolare attenzione alle tendenze inflazionistiche e, sotto questo aspetto, al ruolo del prezzo dell'energia e all'effetto che sta avendo sugli attuali livelli dei prezzi. Sentiremo le opinioni di tutti i ministri in relazione a questo tema", ha dichiarato. Poi, "discuteremo le raccomandazioni per l'area dell'euro" perché "si tratta di raccomandazioni che facciamo su come possiamo in generale apportare modifiche alla politica di bilancio nell'attuazione dei nostri piani di ripresa in Europa nel corso del prossimo anno". In questo, ha chiarito, "chiederò ai ministri le loro opinioni su quali potrebbero essere queste raccomandazioni dell'area euro, che spero possano essere di aiuto alla Commissione", ha aggiunto. (Beb)