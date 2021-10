Speciale energia: Spagna, ministra Calvino fiduciosa su risposta Ue ad aumento elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, si è detta "fiduciosa" che l'Unione europea sarà in grado di dare una risposta "urgente e forte" all'aumento dei prezzi dell'elettricità. Calvino ha spiegato che affrontare questo problema è una questione di "massima priorità" in quanto è "fondamentale" per garantire la stabilità dei mercati internazionali ed evitare un impatto negativo sui cittadini e la competitività delle aziende a livello comunitario. "Questo approccio della Spagna ha un sostegno sempre più forte da parte del resto degli Stati membri", ha sottolineato la ministra dell'Economia, citando, in particolare, la Francia e la Grecia, che hanno presentato diverse proposte per fornire una risposta comune alla situazione. Calvino ha sottolineato che la creazione di una "riserva strategica" europea di gas permetterebbe di parlare "con una sola voce" e rafforzerebbe la sua capacità negoziale nei confronti dei grandi fornitori internazionali di gas. (Spm)