Cultura: Festival Giallo Pistoia, domani presentazione a palazzo del Pegaso

- Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, torna il Festival del Giallo Pistoia. L’XI edizione della manifestazione si svolgerà dall’ 8 al 10 ottobre si svolgerà a Pistoia presso la Biblioteca San Giorgio, con la partecipazione di alcuni dei principali autori italiani e stranieri, uno fra tanti Maurizio De Giovanni. Per presentare l’iniziativa si terrà una conferenza stampa domani, mercoledì 6 ottobre alle 11,30, nella sala consiliare del palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo; la consigliera regionale, membro dell’Ufficio di presidenza, Federica Fratoni, il presidente dell’associazione Amici del Giallo del Pistoia, che promuove il festival, Giuseppe Previti, e i soci Moreno Guasti, Manlio Monfardini e Franco Burchietti. (Ren)