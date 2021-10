© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 15:00, a Palazzo Chigi, esaminerà il disegno di legge Delega per la riforma fiscale (Economia e finanze). All'ordine del giorno anche leggi regionali oltre alla voce "varie ed eventuali". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Com)