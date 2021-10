Cooperazione: Unetchac inaugura prima scuola internazionale su bambini e conflitti armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 80 gli studenti che partecipano alla prima scuola internazionale sui bambini e i conflitti rmati organizzata dal 4 al 19 ottobre dall’Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac) con il supporto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’International Autumn School 2021 è un corso online gratuito per fornire agli studenti gli strumenti accademici e giuridici con cui approfondire, da una prospettiva teorica e pratica, il tema della protezione dei minori che sono vittime di conflitti. “Oggi ho la grande opportunità di frequentare un corso che fa riflettere sui bambini in situazioni di conflitto armato, su come possiamo lavorare insieme per proteggerli. Non c’è un giorno che vivo senza il ricordo degli spari, del pianto, delle urla e della violenza che ho subito in Afghanistan. Mi sento ‘malata’ per i disagi mentali che mi porto dentro dall'infanzia. Disagi che ancora tormentano i bambini afghani”, ha dichiarato Zakira Amiri, nata a Kabul e rifugiata in Pakistan. Al pari di Zakira, gli studenti dell’Autumn School provengono da aree dove i conflitti armati persistono (Afghanistan, Medio Oriente, Congo, Iraq), ma anche da Italia, Germania, Austria, Albania, Stati Uniti e altri numerosi paesi; per la prima volta seguono le lezioni tenute da esperti e ricercatori dai migliori atenei in Europa, Stati Uniti, Africa e Medio Oriente. (segue) (Res)