Cooperazione: Unetchac inaugura prima scuola internazionale su bambini e conflitti armati (2)

- Un progetto pilota che risponde all’impegno dell’Italia, che – come dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in occasione dell'ultima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - “farà da capofila per monitorare la situazione dei diritti umani e far valere le responsabilità per gli abusi e le violenze in Afghanistan”. Arricchiscono il corso, gli interventi di: Virginia Gamba, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati; Pasquale Ferrara, direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza del Maeci. “L’Universities Network crede che la comunità accademica che si rivolge ai giovani non possa rimanere insensibile al dramma che affligge quei bambini che, a causa della guerra, sono privati del loro diritto di vivere e crescere”, ha dichiarato Laura Guercio, membro del comitato di coordinamento dell’Unetchac. “Contro la violenza, - prosegue - la comunità accademica può utilizzare gli strumenti del dialogo, della conoscenza, del rispetto per gli altri e per i loro diritti. Tali strumenti sono meno rumorosi delle bombe o delle mine, ma nel tempo sono più potenti di qualsiasi arma di distruzione”. (Res)