© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione del premio Nobel 2021 per la fisica a Giorgio Parisi "è motivo di orgoglio per l’Italia tutta e riconoscimento della qualità della ricerca nel nostro Paese. Grazie, Giorgio". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)