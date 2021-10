Ricerca: Mandelli (FI), Nobel per la Fisica straordinario traguardo per Parisi e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nobel per la Fisica assegnato a Giorgio Parisi "non può che inorgoglire tutto il Paese. Questo riconoscimento conferma l'Italia come protagonista nel mondo della scienza, attribuisce lustro al nostro universo accademico ed è un esempio importantissimo per i più giovani". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli. "Il nostro Paese si conferma fucina di eccellenze in un campo, quale la ricerca scientifica, decisivo per la crescita. A Parisi vanno le più vive congratulazioni per questo straordinario traguardo", conclude il parlamentare. (Com)