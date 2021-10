Perù: procura accusa ex presidente Merino per morte manifestanti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale del Perù ha presentato lunedì una denuncia contro l'ex presidente Manuel Merino e due dei suoi ministri per la morte di due manifestanti avvenuta nel corso delle proteste registrate a novembre 2020. Avendo come imputati degli ex funzionari di Stato, il dossier istruito dalla procuratrice generale Zoraida Avalos dovrà essere esaminato dal parlamento prima di essere trasmesso alla giustizia per l'eventuale apertura del processo. Il caso rappresenta una delle fasi più delicate della crisi istituzionale che aveva portato il Paese a sostituire tre presidenti nel giro di una settimana: Jack Brian Pintado Sanchez, di 22 anni, e Jordan Inti Sotelo Camargo, di 24, sono stati uccisi durante le proteste per l'ascesa al potere di Merino, ritenuta "un colpo di Stato", con scontri che hanno portato anche a 78 feriti. (segue) (Brb)