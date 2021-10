Perù: procura accusa ex presidente Merino per morte manifestanti nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica accusa ritiene che Merino, l'ex primo ministro Anter Flores-Araoz e l'ex ministro dell'interno Gaston Rodriguez non abbiano compiuto "il loro dovere costituzionale e legale" che imponeva, "nell'esercizio delle rispettive funzioni" di "proteggere la vita e l'incolumità fisica dei cittadini che hanno partecipato alle manifestazioni", così come impedire "un uso sproporzionato della forza da parte della polizia". Per in tre funzionari si parla di "dolo eventuale": nonostante gli indagati non cercassero il risultato ottenuto (lesioni e morti), che configurerebbe dolo diretto", risalita "ragionevole sostenere" vista la situazione potessero ritenere "altamente probabile" l'esito. (segue) (Brb)