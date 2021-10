Perù: procura accusa ex presidente Merino per morte manifestanti nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merino aveva assunto l'incarico di capo dello Stato dopo che il parlamento monocamerale peruviano di cui era presidente aveva approvato - con 105 voti favorevoli, 19 contrari e quattro astenuti - la mozione di sfiducia a Martin Vizcarra, accusato di un caso di corruzione che risaliva a un suo precedente incarico di governatore regionale. La sua ascesa alla presidenza era stata contestata sotto più di un profilo costituzionale e tacciata come un "colpo di Stato" nel corso delle manifestazioni tenute a Lima e in altre città del Paese. Poche ore dopo la morte dei due manifestanti, Merino rimetteva il mandato riservandosi in un secondo momento di spiegare il gesto come uno scacco a coloro che, tramite "caos" e "violenza" avrebbero portato a ulteriori "bagni di sangue". Il suo incarico sarebbe stato preso da Francisco Sagasti, nel frattempo divenuto speaker del Congresso. A quest'ultimo si deve la celebrazione delle ultime presidenziali chiuse con la vittoria di Pedro Castillo. (Brb)