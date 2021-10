Elezioni: Meloni, da Fd'I ottima affermazione che rivendico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi pare che non si possa dire che Fd'I in queste elezioni amministrative non abbia fatto la sua parte, non sia cresciuta. Stiamo parlando di un'ottima affermazione che intendo rivendicare". Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa al comitato elettorale di Michetti. "Non si può raccontare una cosa che non è: il dato è molto significativo oggi è il primo partito del centrodestra - ha aggiunto Meloni -. Mi pare che non si possa dire che Fd'I in queste elezioni amministrative non abbia fatto la sua parte, non sia cresciuta in maniera significativa". (Rer)