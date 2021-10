Ricerca: Di Maio su Nobel a Parisi, Italia ha motivo in più per essere al centro del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso le sue congratulazioni al professor Giorgio Parisi, vincitore del Nobel per la fisica. “Congratulazioni al professor Giorgio Parisi, vincitore del Nobel per la fisica 2021. Ho avuto modo di conoscere il professor Parisi in una delle mie visite all'Accademia dei Lincei e di apprezzarne l'assoluto spessore. L'Italia da oggi ha un motivo in più per essere, orgogliosamente, al centro del mondo”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina in una nota.(Res)