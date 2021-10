© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cargo è tra i temi che vogliamo costruire, ma non si può fare in due minuti. Lo ha detto Laura Castelli, viceministra dell’Economia e delle Finanze, durante la sua audizione odierna sul piano industriale di Ita. “Gradualmente si aggiungeranno rami e pezzi a questa struttura: c’è la volontà di arrivare anche lì, e stiamo lavorando in quella direzione”, ha detto. (Rin)