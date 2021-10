Speciale difesa: Germania, missioni in Afghanistan sono costate 17,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) alle missioni della Nato in Afghanistan ha avuto un costo di 17,3 miliardi di euro per la Germania. È quanto comunicato dal governo federale nella risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nei 20 anni di dispiegamento della Bundeswehr in Afghanistan, il ministero della Difesa ha speso 12,3 miliardi di euro. Per gli Esteri, il totale ammonta a 2,48 miliardi di euro, da cui sono escluse le spese per il personale diplomatico e l'ordinaria amministrazione. Il ministero della Cooperazione economica e dello sviluppo ha impiegato fondi per 2,46 miliardi di euro, quello delle Politiche alimentari e dell'Agricoltura 33 milioni di euro. Sono state, invece, secretate le spese del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. (Geb)