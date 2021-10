Speciale difesa: Ue-Usa, Borrell, partenariato vitale e insostituibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato tra Unione europea e Stati Uniti d'America è vitale e insostituibile. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo per il dibattito sulle relazioni tra Ue e Usa. "Siamo d'accordo sul fatto che gli Usa siano il più prossimo e il più importante dei partner strategici dell'Ue e questa relazione deve rimanere così, non c'è dubbio. Quest'anno abbiamo una agenda transatlantica rinnovata", ha ricordato. "Il partenariato è vitale e insostituibile. Ma dobbiamo dargli basi solide" e l'alleanza in difesa tra Usa, Regno Unito e Australia, "Aukus è un richiamo all'ordine", ha aggiunto. "Dopo l'Afghanistan gli Usa hanno mandato un messaggio chiaro su quanto vogliono riordinare le loro priorità, soprattutto per quanto riguarda la Cina, e noi dobbiamo essere pronti ad adeguarci a questa nuova situazione e sostenere la nostra parte dell'onere per la pace e la sicurezza nel mondo", ha continuato. (Beb)