Ricerca: Casa (M5s), complimenti a Parisi per il Nobel

- Per Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, "il premio Nobel a Giorgio Parisi arriva a compimento di una carriera nell'università e nella ricerca che lo ha reso indiscusso punto di riferimento per più generazioni di studenti e studiosi. Mi congratulo con un uomo - continua la parlamentare in una nota - la cui grande fama nel mondo della fisica precede quella che verrà per il premio Nobel. È un giorno meraviglioso per la scienza e la ricerca italiana". (Com)