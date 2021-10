Covid: Mise, in Gazzetta ufficiale decreto su credito imposta per tessile, moda e accessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30 per cento in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell'emergenza Covid. Per l'incentivo - spiega il portale del Mise - sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022. Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione. (Rin)