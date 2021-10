Energia: von der Leyen, valuteremo stoccaggio riserve e composizione prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi sta nel fatto che "la domanda globale sta crescendo, ma le forniture non stanno aumentando. Quindi, siamo grati che la Norvegia stia aumentando la produzione, ma non sembra essere il caso in Russia, ad esempio", ha continuato. "Nel medio e lungo termine dobbiamo investire nelle rinnovabili, nel Green Deal. Sono stabili nel prezzo e positive per il futuro", ha detto. "Nel breve termine, ne parleremo non stasera, ma nel Consiglio europeo formale, tra due settimane, parleremo di come possiamo affrontare la questione dello stoccaggio di riserve strategiche e guarderemo alla composizione dei prezzi del mercato dell'elettricità nel suo insieme. I prezzi dell'elettricità sono alti per via degli alti prezzi del gas. Quindi, dobbiamo guardare alla possibilità di scollegare" i due elementi "all'interno del mercato. Perché abbiamo energie più economiche, come le rinnovabili", ha sottolineato. (Beb)