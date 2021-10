Clima: Greta Thunberg in Cri per campagna "Climate Changed Me"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi climatica non è un problema sconosciuto che possiamo rimandare. È qui ora ed ha già avuto impatti catastrofici sulla vita delle persone. In ogni regione del mondo, le persone stanno già avvertendo l'impatto del cambiamento climatico sulla loro vita quotidiana, ma coloro che vivono nelle aree più esposte vengono colpiti in modo sproporzionato, nonostante siano quelli che vi contribuiscono meno. Vogliamo che questa campagna diffonda consapevolezza e ispiri le persone ad essere coinvolte, parlare e fare pressione sui loro leader". Questo il messaggio di Greta Thunberg per la campagna "Climate Changed Me" lanciata dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc)e sostenuta dalla Croce rossa italiana. Prima del lancio della campagna l'Ifrc, infatti, ha raccolto oltre 100 voci da membri della comunità, volontari e attivisti, tra cui anche Greta Thunberg e Fridays for Future. Durante brevi videoclip, le persone descrivono come la crisi climatica ha già avuto un impatto sulle loro vite e si pongono la domanda: "Il clima mi ha cambiato. La mia storia ti cambierà?". In vista della Cop26, la campagna generata dagli utenti continuerà a raccogliere storie, che verranno poi pubblicate come e-book. (segue) (Com)