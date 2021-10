Romania: vicepresidente Usr Barna, Dacian Ciolos è la nostra proposta come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia presentata in Romania dal Partito socialdemocratico (Psd) contro il governo guidato da Florin Citu "è quello di cui il Paese ha bisogno". Lo ha detto il vicepresidente del partito Usr, Dan Barna in una dichiarazione prima del dibattito e il voto sulla mozione di sfiducia. "Se la mozione passa, l'Usr andrà alle consultazioni con il presidente della Repubblica, proponendo Dacian Ciolos come primo ministro", ha aggiunto Barna. "Stiamo votando una mozione che non era necessaria, ma sta accadendo perché Florin Citu l'ha voluta così. Questa coalizione può far uscire la Romania dalla crisi senza Citu. È una mozione di cui la Romania ha bisogno. Ci sederemmo al tavolo per parlare con il Partito nazionael liberale (Pnl) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), in modo da trovare una soluzione", ha spiegato Barna aggiungendo che spetta al Pnl di proporre un nome per la carica di primo ministro. "La nostra proposta per la carica di premier è Dacian Ciolos, ma sarà discussa. Sulla struttura della coalizione com'era, la prima proposta appartiene al Pnl, ma se viene proposta la nostra opzione, Ciolos è pronto", ha concluso Barna (Rob)