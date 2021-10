Civitavecchia: spesa con carte di credito rubate, 4 persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una verifica del suo estratto conto, il titolare della carta ha accertato che gli erano stati addebitati numerosi prelievi da 25 euro (somma per la quale non viene richiesto l'inserimento del Pin), per un totale di 15 transazioni da lui mai effettuate, per cui si è presentato immediatamente presso gli uffici di polizia per effettuare un'integrazione della precedente denuncia, allegando l'elenco dettagliato dei pagamenti e dei locali nei quali erano stati effettuati. Immediatamente gli investigatori hanno visionato i video delle telecamere di sorveglianza del negozio concentrando la loro attenzione su due soggetti noti per i loro precedenti specifici, ripresi mentre uscivano dal centro commerciale per poi salire a bordo di uno scooter blu tenendo in mano un portafoglio nero che veniva riposto nella tasca del pantalone. Dalle ulteriori indagini gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato hanno appurato che ben 10 pagamenti erano stati effettuati in un lasso di tempo ristretto all'interno di un bar di un loro conoscente per saldare il conto di un rinfresco, modalità anomala che ha rivelato la partecipazione anche dei titolari del bar all'attività criminosa. Quattro le persone denunciate. (Rer)