Roma 2021: Di Battista, "grazie Virginia per dignità e impegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie di cuore Virginia. Grazie per la dignità, per l'impegno. Grazie per quei no coraggiosi. Certi no urlati ad un sistema di potere marcio ti hanno tolto il sonno lo so. Ma non ti hanno tolto credibilità". Lo scrive su Facebook l'ex esponente del Movimento Cinque stelle, Alessandro Di Battista, rivolgendosi alla sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. Di Battista ha poi fatto gli auguri al futuro sindaco: "In bocca al lupo a Michetti e Gualtieri. Uno dei due sarà il prossimo sindaco della mia città. Ebbene gli auguro buon lavoro. Gli auguro di poter pensare solo al bene di Roma senza doversi difendere da infiniti attacchi strumentali. Di lottare in favore della legalità come è stato fatto in questi anni e come ha fatto una donna che per le sue virtù ha rischiato molto più che una sconfitta elettorale", conclude Di Battista. (Rin)