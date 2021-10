Portogallo: presidente de Sousa, società tradizionalmente dipendente dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Portogallo c'è una "tradizionale dipendenza dallo Stato" in una società "molto divisa" in termini di disuguaglianze con 2,2 milioni di poveri a rischio povertà che ha costretto ad un intervento delle politiche sociali per mitigarle. Lo ha affermato il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, in alcune dichiarazioni all'emittente televisiva spagnola "Tve", ammettendo che è necessario "andare oltre" nello sviluppo del Paese nei diversi settori. "Abbiamo una società civile tradizionalmente debole", ha aggiunto Rebelo de Sousa, ricordando che molti parti della società si "lamentano" dello Stato ma poi "vanno di corsa a chiedere un sussidio". Tuttavia, il capo di Stato ha chiarito che "vi sono persone che iniziano ad agire diversamente" citando come esempio i giovani che creano aziende "partendo dal nulla o quasi" e le piccole, medie e grandi imprese "che sono lungimiranti e innovative" soprattutto nell'ambito del digitale dove il Paese "è in una posizione leader". (Spm)