Milano 20121: Sala, a giunta ci sto lavorando, Scavuzzo resta vicesindaco

- "Alla giunta ci sto lavorando, voglio fare in fretta, il vice sindaco sarà ancora Anna Scavuzzo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella conferenza stampa in corso a Palazzo Marino. "Come fatto in questi anni, rispetteremo la parità di genere, ma non per dovere, credo sia veramente un valore e non mi terrò deleghe proprio perché sono conscio della responsabilità che mi attende e mi voglio concentrare sul ruolo di sindaco", ha concluso. (Rem)