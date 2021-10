Balcani-Ue: Slovenia, oggi e domani leader riuniti per vertice a Brdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia questa sera il vertice Ue-Balcani occidentali organizzato dalla presidenza di turno slovena nella località di Brdo pri Kranju. Il vertice, che rientra nell'impegno strategico dell'Ue nei confronti dei Balcani, in linea con l'agenda strategica 2019-2024, fa seguito ai precedenti summit tenutisi a Sofia nel 2018 ed a Zagabria (nel 2020 in videoconferenza a causa della pandemia del Covid-19) organizzati rispettivamente dalla presidenze bulgara e croata del Consiglio dell'Ue. Anche la Slovenia ha posto l'integrazione europea dei Balcani come una priorità della sua presidenza, per cui la due giorni di lavori sarà incentrata sull'esigenza di riaffermare la prospettiva di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Ue. Fonti stampa negli ultimi giorni riferiscono che i diplomatici dei Paesi membri avrebbero trovato un compromesso per ribadire il sostegno inequivocabile alla prospettiva di integrazione europea dei Balcani nella dichiarazione congiunta, dopo che in un primo momento alcuni media avevano fatto trapelare la notizia di alcune criticità al riguardo a causa della posizione di alcuni Paesi membri. (segue) (Seb)