Balcani-Ue: Slovenia, oggi e domani leader riuniti per vertice a Brdo (3)

- "Il 6 ottobre, il vertice Ue-Balcani occidentali sarà un'occasione opportuna per ricordare l'importanza strategica dei Balcani occidentali per l'Unione e per discutere il nostro impegno con la regione. Ci concentreremo su un'agenda prioritaria divisa in due sessioni", ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio europeo Michel nella lettera con cui ha invitato i leader Ue a partecipare al vertice di Brdo. "Nella prima sessione l'accento sarà posto sull'intensificazione del nostro impegno per promuovere la ripresa socio-economica della regione e lo sviluppo sostenibile, e la ricostruzione dopo la pandemia sulla base del Piano economico e di investimento per i Balcani occidentali", ha specificato Michel. "Nella seconda sessione, avremo l'opportunità di affrontare come approfondire ulteriormente il nostro dialogo politico, la cooperazione in materia di sicurezza e l'impegno strategico, riaffermando il nostro impegno comune a lavorare per un'Europa forte, stabile e unita. Questa sarebbe anche un'importante occasione per discutere su come garantire la stabilità della regione, rafforzare la cooperazione regionale e risolvere i conflitti regionali", ha concluso Michel. (Seb)