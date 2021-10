Milano 2021: Sì a collaborazione con altre forze politiche, ma chiedo serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione è obbligatoria perché sarà molto difficile per tutti noi, dovremo trovare strade innovative, non sono tempi normali, non sono tempi che meritano il solito tran tran e lavorare con stesso modo. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella conferenza stampa in corso a Palazzo Marino. "La collaborazione la estendo volentieri anche ad altre forze politiche - ha spiegato - io chiedo serietà, chiedo di collaborare e comportarsi in un certo modo, ma se qualcuno preferisce continuare sulle piste ciclabili è difficile pensare di lavorare con chi schernisce il mio lavoro". "Anche con la collaborazione delle altre forze politiche, sono pronto a ritirare il nostro programma," ha concluso. (Rem)