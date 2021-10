Amministrative: Garavini (Iv), finita l'era dei populismi, elettori chiedono politica riformista e pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle amministrative esce fuori un quadro chiaro. Esiste una parte consistente del Paese che si riconosce in un riformismo progressista". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi. "Lo dimostra l'ottimo risultato dei candidati sostenuti da Italia Viva. Lepore a Bologna, Sala a Milano, Manfredi a Napoli. E i tanti sindaci e amministratori di IV eletti in tutta Italia. A partire da Lisa Noja, che ha saputo interpretare la richiesta di una Milano veloce ed inclusiva", spiega. "Anche il risultato di Carlo Calenda, non eletto ma prima lista a Roma, conferma l'orientamento moderato e riformista di una fetta importante dei romani. Un sentimento di cui il nuovo sindaco dovrà tenere conto", sottolinea Garavini. "Gli elettori hanno parlato chiaro attraverso le urne. E hanno detto che, dopo la pandemia, si aspettano pragmatismo, non ideologie. Si aspettano politiche concrete, ambientali, inclusive. È finita l'era dei populismi e della politica urlata. Il futuro è di chi sa innovare, essere aperto, riformista e pragmatico", conclude la senatrice Garavini. (Com)