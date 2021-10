Ungheria: sindaco Budapest e Marki-Zay si uniscono per secondo turno primarie opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana è stata Klara Dobrev a vincere le primarie dell’opposizione ungherese per scegliere il candidato premier e sfidante di Viktor Orban alle elezioni della primavera del 2022. Circa 700 mila persone hanno partecipato al primo turno delle primarie di opposizione, nelle quali hanno potuto votare per il nome da candidare nel loro collegio e per il candidato premier. Dobrev, espressione di Coalizione democratica (Dk), è in testa con 214.319 voti (34,7 per cento). Al secondo posto c’è il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, con 168.396 voti (27,3 per cento). Seguono il sindaco di Hodmezovasarhely, Peter Marki-Zay, con 125.944 voti (20,4 per cento), Peter Jakab (Jobbik) con 86.909 voti (14,1 per cento) e Andras Fekete-Gyor (Momentum) con 20.944 voti (3,4 per cento). (Vap)