Ita: Castelli, discontinuità con Alitalia è anche industriale

- La flotta della vecchia Alitalia “soffre di uno storico sbilanciamento vero gli aerei in leasing, che non permettono aeromobili ammortizzati che contribuiscono alla generazione di reddito e blocca la flotta alle lunghe scadenze dei leasing, peggiorando l’obsolescenza”. Lo ha detto Laura Castelli, viceministra dell’Economia e delle Finanze, durante la sua audizione odierna sul piano industriale della società. “Quando parliamo di discontinuità con Alitalia non ci riferiamo solo alle regole giuridiche, ma anche alla componente industriale: la flotta attuale presenta un’età media superiore ai concorrenti europei, e questo comporta maggiori costi di gestione legati alla scarsa efficienza nel consumo di carburante e alle manutenzioni”, ha spiegato, aggiungendo che in queste condizioni è impossibile realizzare un incremento dei ricavi. (Rin)