Covid: Sardegna, aumentano casi, Villamassargia in zona rossa

- Da oggi Villamassargia, paese di 3.500 abitanti nel Sulcis-Iglesiente, è in zona rossa: vietato entrare ed uscire dal paese e spostamenti nel territorio comunale consentiti solo in caso di necessità. Lo ha disposto il sindaco del paese, Debora Porrà, con un'ordinanza emanata in seguito ai 34 casi di positività al Covid-19 registrati nella comunità. Dal provvedimento si evince che i focolai della zona sono riconducibili tutti a Villamassargia. In paese fino al prossimo 14 ottobre, viene introdotto il coprifuoco dalle 22 alle 5. Vengono chiusi i parchi e tutti i negozi che non trattano articoli di prima necessità. Inoltre è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie). Consentito solo l'asporto. Stop a parrucchieri e centri estetici, come per tutte le attività sportive. Restano aperte le scuole, "purché non si verifichino almeno due casi di positività tra il personale docente, tecnico o tra i bambini, in tal caso si procederà esclusivamente con modalità a distanza". (Rsc)