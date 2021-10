Migranti: frode assistenza sanitaria in Cpr di Bari, 4 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Bari ha notificato 4 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altrettante persone, tra cui un responsabile del Centro di permanenza per il rimpatrio in sede a Bari. La squadra mobile avrebbe accertato una frode nell'esecuzione del contratto di affidamento e del servizio di assistenza sanitaria. Secondo i militari, ci sarebbero state irregolarità relative all'adempimento del contratto di appalto per la gestione del Cpr, affidato alla società cooperativa Badia Grande di Trapani. Tra i destinatari della misura 3 sono indagati anche per aver violato le misure sanitarie all'ingresso, con annesso rischio che si potessero trasmettere malattie infettive all'interno del centro. Nello specifico, le persone indagate sono la direttrice del centro fino allo scorso febbraio, il medico responsabile del centro fino a dicembre 2019, il legale rappresentante della cooperativa e il referente dell'associazione Paceco soccorso che forniva il servizio di assistenza sanitaria nel Cpr. Le indagini sono iniziate nel 2019. (Ren)