Sardegna: obbligo dati su produzioni lattiero-casearie, per organizzazioni agricole "giornata storica"

- I caseifici dovranno dichiarare le quantità di latte, formaggio e giacenze. Lo dispone un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino. Si tratta di una delle rivendicazioni avanzate nei giorni della protesta del latte portata avanti dai pastori sardi nel febbraio 2019. In buona sostanza, le comunicazioni sulle quantità di latte conferito e prodotto dovranno essere fatte da parte degli industriali e delle cooperative che acquistano il latte ma ci saranno anche quelle, a cadenza trimestrale sulla trasformazione e, quindi, formaggio prodotto e sulle giacenze. "E' una giornata storica perché finalmente adesso abbiamo anche le norme che ci tutelano – ricorda il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. E' stata una delle nostre battaglie più importante e anche la più dura ma non abbiamo mai mollato la presa neppure quando eravamo soli perché sapevamo fosse quella decisiva e le cicatrici di questo scontro sono sempre state per noi delle medaglie che oggi luccicano più che mai". (segue) (Rsc)