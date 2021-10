Sardegna: obbligo dati su produzioni lattiero-casearie, per organizzazioni agricole "giornata storica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sono una arma importante, fondamentale nel mercato – spiega il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba –. Se lasciati solo ad una parte delle filiera diventano un'arma pericolosa e possono causare anche i danni e perdite pesanti che penalizzano non solo i pastori ma tutta la filiera. Devono essere condivisi e insieme ed in trasparenza si devono programmare le produzioni. Solo cosi possiamo aspirare a superare questo mercato fluttuante lasciato in balia delle speculazioni". "E' da ben otto anni - ricorda il direttore della Copagri Sardegna Pietro Tandeddu- che la Copagri sollecitava l'applicazione del Regolamento comunitario 1308/2013 sull'OCM UNICA per dare trasparenza al settore attraverso le comunicazioni del latte conferito, ma mentre il comparto del latte vaccino è stato regolamentato in tempi brevi, quello ovicaprino ha subito inspiegabili ritardi che ne hanno rallentato l'iter procedurale". "Con la certezza dei dati, avremo finalmente la possibilità di orientare le politiche settoriali di programmazione, con riferimento alla fase di produzione e agli altri segmenti di filiera; la conoscenza delle giacenze, per esempio, potrà in caso di eccessi dare una spinta all'autoregolamentazione della produzione di Pecorino Romano, che ha incontrato sinora parecchie difficoltà, in funzione di una stabilità dei prezzi", fa notare il presidente della Copagri Sardegna Ignazio Cirronis. (Rsc)