Amministrative: a Latina ballottaggio Zaccheo-Coletta, centrodestra unito per storica "roccaforte" Lazio

- Quando mancano 2 sezioni su 116 ancora da scrutinare a Latina sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo che ha ottenuto il 48,46 per cento dei voti e il sindaco uscente Damiano Coletta, sostenuto dal Pd e da liste civiche, che si è fermato al 35,48 per cento. Il centrodestra, a Latina si è presentato unito per "riconquistare" la sua storica roccaforte nel Lazio. Nel capoluogo pontino si è recato alle urne il 61,18 per cento degli aventi diritto. Al secondo turno anche la città di Formia con il candidato del centrodestra Gianluca Taddeo (al 36,62 per cento) e il civico Amato La Mura (al 27,45 per cento). Nella cittadina sono andati al voto 21.045 elettori su un totale di 33.125 aventi diritto (63,53 per cento). (segue) (Rer)