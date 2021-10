Amministrative: a Latina ballottaggio Zaccheo-Coletta, centrodestra unito per storica "roccaforte" Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro comune al ballottaggio è Cisterna di Latina dove si è recato alle urne 66,04 per cento degli aventi diritto. Si contenderanno la poltrona a sindaco il candidato Valentino Mantini, sostenuto da Pd e M5s al 37,07 per cento e Antonello Merolla (35,87 per cento), espressione della coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il candidato portato dalla Lega, Pier Luigi di Cori si è fermato al 21,76 per cento. Anche il comune di Sezze andrà al secondo turno. Si sfideranno il civico Lidano Lucidi che si è fermato al 39,43 per cento dei consensi e Sergio Di Raimo, sostenuto dal Pd al 32,27 per cento. (Rer)