Expo 2020: l’evento ospita la mostra Wetex e il Dubai Solar Show

- La 23ma edizione della mostra sull'acqua, l'energia, la tecnologia e l'ambiente Wetex e Dubai Solar Energy prenderà il via oggi con lo slogan "In prima linea nella sostenibilità". Lo ha riferito il quotidiano “Al Ain”, affermando che l'evento è organizzato dalla Dubai Electricity and Water Authority e durerà fino al 7 ottobre presso il Dubai Exhibition Centre di Expo 2020 Dubai. La mostra ha attirato più di 1.200 aziende provenienti da 55 paesi e 61 istituzioni sponsor, oltre a 10 padiglioni del Regno dell'Arabia Saudita, Egitto, Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Irlanda, Polonia, Corea del Sud e Cile. Dubai Electricity and Water Authority ha rinnovato l'invito al pubblico, agli specialisti, agli studenti delle scuole e delle università a visitare la mostra, conoscere gli ultimi sviluppi e le ultime tecnologie nei settori dell'acqua, delle energie tradizionali e rinnovabili e dell'ambiente e partecipare a seminari e workshop. (Res)