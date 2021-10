Expo 2020: 172 nazionalità hanno visitato l'evento nei primi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente per la comunicazione a Expo 2020 Dubai, Shauna McGee, ha dichiarato che il numero di nazionalità che hanno visitato Expo 2020 ha raggiunto quota 172 durante i primi giorni dell'evento globale. McGee ha detto di non temere che le attività espositive possano essere influenzate dall'uragano Shaheen, in quanto vi è un coordinamento permanente con l'Autorità meteorologica. Secondo il vicepresidente delle comunicazioni aziendali di Expo 2020 Dubai, Mohammed Al Ansari, i report sul numero del numero di visitatori dell'Expo avverrà su base settimanale, in particolare ogni lunedì, a partire dalla prossima settimana. (Res)