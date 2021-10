© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti ad Andrea Casu per la vittoria a Primavalle: scippa un seggio in Parlamento ai 5 stelle (M5s ora ha un deputato in meno), vince con una candidatura unitaria di centrosinistra, segue il percorso giusto per riaffermare il centrosinistra alla guida di Roma". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. (Rin)