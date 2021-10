Imprese: Cdp, Corte dei conti approva relazione su gestione 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020 il Gruppo Cassa depositi e prestiti ha promosso numerose iniziative a sostegno dell'economia italiana, mobilitando 38,6 miliardi di euro, sostenendo oltre centomila imprese (il 40 per cento delle quali nel Mezzogiorno) e 50 progetti infrastrutturali per quattro miliardi di euro: sono, inoltre, state autorizzate nuove emissioni sui mercati finanziari per 2,5 miliardi di euro, nell'ambito della finanza sostenibile, ispirate ai criteri environmental, social and governance. È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, che sottolinea come il Gruppo Cdp abbia “implementato una complessa attività diretta a favorire lo sviluppo del tessuto produttivo, promuovendo una diversificata serie di progetti ritenuti strategici, sia nell'ambito sociale che ambientale”. Quanto ai dati della gestione, si legge in una nota, sono positivi i risultati della capogruppo che nel 2020 ha conseguito un lieve incremento dell'utile netto, pari a 2,8 miliardi di euro (1,4 per cento in più rispetto al 2019) e un incremento del patrimonio netto, che è passato da 24,9 miliardi di euro nel 2019 a 25,5 miliardi di euro nel 2020. (segue) (Com)